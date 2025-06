PSG : C'est le jackpot !

Alors que la LFP et DAZN ont rompu leur contrat à l'amiable, Nicolas de Tavernost s'active pour créer une chaine 100% Ligue 1. Interrogé sur ce dossier, le directeur général de LFP Media a tenu à rendre hommage à Nasser Al-Khelaïfi. D'après lui, le sacre du PSG en Ligue des Champions lui facilite la tâche.

Le 30 juin 2011, QSI est devenu le nouveau propriétaire du PSG . Avec l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le club de la capitale s'est fixé le grand objectif de remporter la Ligue des Champions . Et le PSG a finalement réalisé son rêve le 31 mai dernier, soit 14 ans après le rachat du Qatar . Ce qui fait les affaires de la LFP .

«C'est grâce à lui que les discussions se passent correctement»

Lors d'un entretien accordé à l'After Foot ce mardi soir, Nicolas de Tavernost a affirmé que les audiences et les affluences allaient exploser la saison prochaine grâce au sacre du PSG de Nasser Al-Khelaïfi en Ligue des Champions. « Nasser Al-Khelaïfi ? C'est grâce à lui que les discussions se passent correctement. Le fait d'avoir le PSG champion d'Europe nous facilite grandement la tâche. Nous avons un président qui a tenu les objectifs qu'il s'était fixés et qui permettent aujourd'hui au foot français et à la Ligue 1 d'avoir la tête haute », a déclaré le directeur général de LFP Media, qui travaille sur une chaine 100% Ligue 1 depuis la résiliation à l'amiable avec DAZN.