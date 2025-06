Le PSG obligé de licencier ? L'annonce choc !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a relancé l’interminable feuilleton autour du nouveau stade, en annonçant une sorte de finale entre les sites de Massy et Poissy. Mais pour le moment, ces projets semblent encore être très flous et on se demande comment le club pourra bien vivre loin du Parc des Princes, son enceinte de toujours.

Après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire, le PSG pourrait ouvrir un tout nouveau cycle. Et ça devrait commencer par un départ fracassant, puisque le club de la capitale a confirmé récemment son intention de quitter le Parc des Princes pour construire une toute nouvelle enceinte en région parisienne. Deux sites sont candidats avec Massy, ainsi que Poissy.

« Il faudrait que le PSG bâtisse sur le décombre d'un méga plan social, ce qui ternirait l'image du club et du Qatar » Pour le moment, ces deux solutions ne semblent toutefois pas convaincre grand monde, avec Daniel Riolo qui a souligné un problème très important. « Si tu lis des notes confidentielles qu'on s'est procurées, Poissy propose un terrain privé, propriété de Stellantis, c'est donc un problème par rapport à son activité industrielle puisque 2 500 ouvriers travaillent encore sur site. Donc il faudrait que le PSG bâtisse sur le décombre d'un méga plan social, ce qui ternirait l'image du club et du Qatar » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.