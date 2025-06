Le PSG a trouvé son boss pour les prochaines années

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent depuis l'arrivée du Qatar dans la capitale en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a attendu quatorze longues années avant de pouvoir soulever la Ligue des champions. Le PSG a vaincu l'Inter le 31 mai dernier, permettant au dirigeant qatari de réaliser son rêve. Une victoire qui ne devrait rien changer à ses plans et à son futur.

L’histoire entre le PSG et Nasser Al-Khelaïfi n’a pas débuté en 2011, au moment de l’arrivée du Qatar dans la capitale française. Une archive diffusée sur le plateau de C à Vous le prouve. Nous sommes en 1998 et le futur président du club parisien pose avec un t-shirt floqué du logo du PSG.