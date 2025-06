Le boss du PSG craque en direct !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nasser Al-Khelaïfi s'est laissé envahir par l'émotion ce mardi soir. Invité de l'émission C à Vous sur France 5, le président du PSG a fondu en larmes sur le plateau au moment d'évoquer le souvenir de sa mère, décédée. Le responsable qatari lui a dédié la victoire obtenue en Ligue des champions.

Nasser Al-Khelaïfi poursuit sa tournée des plateaux. Présent au Qatar samedi pour présenter la coupe aux grandes oreilles à ses compatriotes, le président du PSG a répondu favorablement à l’invitation de l’émission C à Vous diffusée sur France 5. Une fois de plus, le responsable parisien a partagé sa joie après le titre du PSG en Ligue des champions . Al-Khelaïfi a longtemps rêvé de ce moment, depuis la prise de contrôle du Qatar en 2011.

« On a rêvé de ce trophée »

« On a rêvé de ce trophée. Aujourd’hui, on a ce trophée au PSG, on est fier. J’ai souffert jusqu’à la dernière minute. Même après le cinquième but, je n’étais pas serein. Je n’y croyais pas » a déclaré le président du PSG face à Anne-Elizabeth Lemoine, qui a ensuite évoqué le souvenir de sa mère. Submergé par l’émotion, le responsable n’a pu retenir ses larmes.