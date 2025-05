PSG - Ophélie Meunier : Ses folles rencontres au Parc des Princes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fan du PSG, Ophélie Meunier est souvent présente dans le carré VIP du Parc des Princes. La journaliste de M6 est à chaque fois émerveillé. Il faut dire qu'elle y rencontre de grandes stars. Deux d'entre elles l'ont particulièrement marqué comme elle le raconte alors qu'elle animera la soirée d'avant-match de la finale de la Ligue des champions.

Samedi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich, Ophélie Meunier sera à l'animation de l'émission d'avant-match de M6 à l'occasion de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan. Une soirée très particulière pour la journaliste puisqu'elle est une grande fan du club parisien. Elle est d'ailleurs très régulièrement présente au Parc des Princes dans le Carré VIP. L'occasion de faire belles rencontres.

Ophélie Meunier raconte ses souvenirs au Parc des Princes « J’ai deux souvenirs qui reflètent ma génération et mes goûts : Selena Gomez et Gustavo Kuerten. Je demande rarement des photos, mais là, j’y suis allée. C’est un privilège immense de pouvoir suivre les matchs au carré. L’accueil y est dingue. Je ne m‘y suis pas habitué. À chaque fois, je me dis : Waouh, je suis là ! (Elle insiste) À chaque fois. Avoir un signe de tête de Nasser (Al-Khelaïfi, le président du PSG), ça me permet de mesurer que ce sont des moments qui marquent une vie », confie-t-elle dans une interview accordée au Parisien.