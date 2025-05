Une star de M6 raconte son coup de foudre au Parc des Princes !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grande fan du PSG, Ophélie Meunier sera à la présentation de l'émission en avant-match de la finale de la Ligue des champions opposant le club de la capitale à l'Inter Milan. Un grand moment pour elle qui a découvert le PSG un soir de Saint-Valentin en 2009. Un véritable coup de foudre avec le club parisien.

Ophélie Meunier est tombée amoureuse du Parc des Princes

« Un PSG-Saint-Étienne, le 14 février 2009. Mon compagnon de l’époque, très sympa, m‘a proposé d’aller au Parc. Il était un peu gêné et moi je me suis dit que ce serait une découverte. Et ce fut une révélation ! J’ai découvert à quel point il y avait deux mondes entre voir un match à la télé et dans un stade. L’expérience est incomparable. Ce soir-là, je me suis dit que l’émotion que je ressentais était canon. Je connaissais un peu le foot, pas du tout le PSG. Et j’ai eu envie de revivre ça. Je me suis intéressée au foot, au championnat, aux règles. Je posais mille questions, ça devait être insupportable. Voilà comment est né mon amour du PSG. C’est une histoire qui dure depuis près de seize ans et qui s’est poursuivie cette année avec une saison juste dingue », confie-t-elle dans une interview accordée au Parisien.