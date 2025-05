PSG - Hervé Mathoux : L’étonnante invitation sur Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le PSG affronte l'Inter Milan pour une finale de la Ligue des champions qui sera évidemment très attendue. Le match sera d'ailleurs diffusé sur deux chaînes différentes en France à savoir Canal+ et M6. Conscient que la 6 aura un avantage certain du fait d'être diffusé en clair, Hervé Mathoux invite toutefois tout le monde à suivre l'avant-match sur la chaîne cryptée.

Dans cinq jours, le PSG a rendez-vous avec son histoire face à l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Un match très attendu qui devrait bien évidemment faire un carton d'audience, d'autant plus qu'il sera diffusé en clair sur M6. Par conséquent, Canal+ s'attend bien évidemment à être largement battu sur le match, mais Hervé Mathoux espère que les abonnés de la chaîne cryptée répondront présents, tout en invitant les autres à suivre l'avant-match sur Canal+ puisqu'il sera diffusé en clair dès 18h15.

Mathoux évoque le duel M6-Canal+ « Honnêtement, je ne crois pas qu’on s’inscrive dans un match. On n’est pas fou, le match est proposé en clair pour qu’il puisse être vu par le plus de monde possible et je pense qu’on peut aller sur des audiences qui peuvent aller jusqu’à 10 ou 15 millions peut-être », reconnait le journaliste de Canal+ sur le plateau de Culture médias sur Europe 1, avant de poursuivre.