Zidane et Deschamps balancent en privé sur le PSG !

A l’approche de la finale de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont expliqué être derrière le PSG face à l’Inter Milan. Mais disent-ils pour autant la vérité ? Jérôme Rothen a exprimé ses doutes concernant la sincérité des deux hommes qu’il connait bien. Il n’aurait d’ailleurs pas manqué d’assister à des scènes explicites à propos du PSG.

Le 31 mai prochain, le PSG disputera la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, Zinedine Zidane et Didier Deschamps, malgré leur attachement à l’OM, seront derrière le club de la capitale. « Bien sûr, on va regarder oui ! Même moi qui suis Marseillais de toute façon, il va falloir que l’équipe française gagne », a expliqué Zidane. « Moi je suis sélectionneur, il y a une équipe française, et même si j'ai un passé marseillais ça me paraît tellement évident. (…) Évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le football français », a quant à lui confié Deschamps.