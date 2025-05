«Ils me prennent pour un c*n» : Le mensonge de Zidane et Deschamps avec le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi, le PSG va disputer le plus important de sa carrière, à savoir la finale de la Ligue des Champions. Et à l’approche de ce rendez-vous face à l’Inter Milan, le club de la capitale a reçu des soutiens pour le moins inattendus. En effet, malgré leurs liens avec Marseille, Zinedine Zidane et Didier Deschamps se sont rangés derrière le PSG. Mais disent-ils pour autant la vérité ? Jérôme Rothen en doute.

Alors que le PSG s’apprête à jouer la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan, Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont expliqué vouloir que le club de la capitale l’emporte. « Bien sûr, on va regarder oui ! Même moi qui suis Marseillais de toute façon, il va falloir que l’équipe française gagne », a lâché Zizou. De son côté, le sélectionneur de l'équipe de France expliquait lui : « Moi je suis sélectionneur, il y a une équipe française, et même si j'ai un passé marseillais ça me paraît tellement évident. (…) Évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le football français ».

« Tu n’es pas obligé de répondre si tu manques de sincérité » Ces déclarations de Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont fait énormément de bruit. Et voilà que Jérôme Rothen doute de la sincérité des deux concernant leurs propos sur le PSG. En effet, sur RMC, l’ancien Parisien a lâché : « Ça ne me choque pas que Zidane et Deschamps répondent ça. Bien sûr qu’ils ne peuvent pas être sincères avec la position dans laquelle ils sont. Zidane va devenir sélectionneur après la Coupe du monde, enfin normalement. Didier Deschamps est sélectionneur. Tu n’es pas obligé de répondre si tu manques de sincérité. Ces deux là manquent de sincérité. Tu peux aussi botter en touche et dire comme Eric Di Meco, laissez nous tranquille avec notre appartenance à un club ».