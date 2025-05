PSG - OM : L’énorme coup de gueule de Pierre Ménès !

La France se déchire à quelques jours de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter. Certains semblent en effet prêts à supporter le club parisien, même des légendes du grand rival de l’Olympique de Marseille, comme l’ancien défenseur Basile Boli.

C’est un débat qui fait rage à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions . Il y a des observateurs qui estiment que tout le football français doit être derrière le PSG , qui va affronter l’ Inter le 31 mai prochain. Mais si certains irréductibles résistent, d’autres semblent prêts à tirer un trait sur leu passé pour embrasser la cause parisienne.

Dérapage de Boli ?

Et c’est notamment le cas de Basile Boli, dont la toute récente sortie a déclenché une énorme polémique. « Ce match je vais le regarder comme tout le monde. C'est vrai que mon cœur reste bleu et blanc mais... Je suis derrière le Paris-Saint Germain parce que représenter la France c'est quelque chose d'important pour moi » a confié celui qui avait offert la Ligue des Champions 1993 à l’OM et qui reste une figure importante du club.