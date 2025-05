Après Zidane, le PSG séduit une autre légende !

Avec la finale de Ligue des Champions qui approche à grands pas, la France se déchire concernant le Paris Saint-Germain. Certains ne semblent pas vouloir supporter les Parisiens face à l’Inter, tandis que d’autre comme Zinedine Zidane ont clairement pris position pour un club tricolore.

Platini va également supporter le PSG

Et un autre grand numéro 10 français a pris fait et cause pour le PSG, avec Michel Platini. « J'ai vu l'Inter pour la dernière fois en finale en 2010. Je ne peux donc pas parler en leur nom » a confié le Champion d’Europe 1993, d'après TMW. « Le PSG joue vraiment bien et c'est vraiment un plaisir de les voir jouer. Une finale se joue, tu gagnes, tu perds, tu ne sais pas. Je soutiendrai le PSG ».