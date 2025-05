PSG : Un nouveau patron annoncé à Paris

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur ce mois de mai, Gianluigi Donnarumma a été ménagé par le staff du PSG. Pour l’entraîneur des gardiens d’Al-Duhail Fabrice Grange, cela n’empêchera pas l’Italien d’être à 200 % lors de la finale de la Ligue des Champions samedi soir. Ce dernier a d’ailleurs tenu à rappeler les prestations XXL du numéro 99 dans les buts parisiens cette saison.

Ménagé sur ce mois de mai, le gardien italien devrait néanmoins être totalement prêt pour samedi selon Fabrice Grange . « Il n'y a aucun risque de décompression. L'échéance est trop importante. Quand tu as une finale de C1 en vue, les joueurs ne vont pas faire n'importe quoi. Ils ne pensent qu'à ça. Mentalement, physiquement, il sera à 200 % et va reconnecter aussitôt », confie ainsi l’entraîneur des gardiens d’Al-Duhail au Qatar auprès de l’Equipe. Ce dernier a également tenu à saluer les prestations du numéro 99 dans les buts du PSG au cours des derniers mois, et à qui cette petite pause va faire grand bien avant d’affronter l’Inter .

« Il a été ultra-décisif sur cette campagne européenne »

« Il a été ultra-décisif sur cette campagne européenne. Or dans les matches précédant une grande finale, tu l'as forcément en tête et ça peut t'influencer, tu peux inconsciemment te dire : "Et si je me blesse ?" Faire le choix de la fraîcheur mentale et ne pas prendre de risque est intéressant, quand tu as le luxe de pouvoir le faire comme Paris, qui était déjà champion », conclut Fabrice Grange.