Mbappé : Le changement radical au PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancienne joueuse du PSG et chroniqueuse de télévision, Laure Boulleau s'est prononcée sur l'incroyable saison de son équipe de cœur. Une année qui pourrait se terminer en apothéose, à Munich le 31 mai prochain. Selon elle, la formation parisienne s'est métamorphosée après la rencontre face à Manchester City en janvier dernier.

Après la Ligue 1 et la Coupe de France, le PSG peut réaliser un triplé historique cette saison. Samedi prochain, le club parisien se déplacera à Munich pour affronter l’ Inter en finale de Ligue des champions. Ce qui était loin d’être gagné en décembre dernier. Proche de l’élimination, Luis Enrique n’a pas dévié de sa trajectoire et a fini par obtenir l’adhésion du vestiaire.

« Il savait que son équipe allait finir par être performante et franchir ces petites étapes qui lui manquaient. L’année dernière c’était différent avec Kylian Mbappé. Il avait un football avec beaucoup de possession mais qui était moins agressif alors qu’aujourd’hui l’équipe associe la maîtrise du jeu avec par moments l’efficacité de la vitesse en contre, du but rapide, de la vitesse de transition » a déclaré Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG.

La transformation de Luis Enrique

Selon Boulleau, le point de bascule a eu lieu le 22 janvier dernier à l’occasion de la réception de Manchester City. Mené au score, le PSG était parvenu à renverser la situation et à arracher la qualification. La suite, on la connaît. « A partir du match contre City, ils ont renversé la situation. Il s’est passé quelque chose mentalement et depuis, ils sont inarrêtables. Enrique est devenu plus ouvert, j’ai vu un homme transformé, très sympathique, beaucoup moins méfiant vis-à-vis des diffuseurs » a-t-elle confié à Nice-Matin. Pour elle, le club parisien est légèrement favori face à l'Inter : « Je vois 2-1 ou 1-0 pour le PSG ». De quoi terminer la saison en beauté.