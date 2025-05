PSG : Document choc, les menaces du boss dévoilées

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 27 mars dernier, France 2 diffusait un nouveau numéro de l'émission « Complément d’Enquête », consacrée au président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Un document qui a permis de dévoiler l'énorme influence du dirigeant qatari dans le football français. Visiblement, l'angle de ce documentaire n'a pas pu au responsable parisien, qui a menacé de poursuivre l'émission pour diffamation.

Au cœur de l’actualité, Nasser Al-Khelaïfi a été l’acteur principal d’un numéro de Complément d’Enquête sur France 2. Diffusée le 27 mars dernier, cette émission souhaitait alors s’intéresser aux multiples facettes du dirigeant qatari, à la fois président du PSG, président de beIN Media Group, mais aussi proche du pouvoir qatari. Le documentaire s’est également penché sur le côté sombre d’ Al-Khelaïfi. Mis en examen pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » et « complicité d’abus de pouvoirs » dans l’affaire Lagardère, il est aussi accusé par un lobbyiste franco-algérien d’enlèvement, séquestration et torture.

« Depuis, silence radio »

« Il y a deux mois, on a diffusé un Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi. Pour parler de son pouvoir médiatique, politique, sportif. Il est cité dans quelques affaires judiciaires, de corruption. On a eu énormément de courriers juridiques et mises en demeure avant la diffusion. Des menaces aussi de poursuite en diffamation comme très souvent. Depuis, silence radio. Donc à priori, pas de poursuites » a déclaré le journaliste sur le plateau de C Médiatique sur France 5. Depuis, le terrain semble avoir repris le dessus puisque le PSG s'est, depuis, qualifié pour la finale de Ligue des champions.