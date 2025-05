PSG - Mbappé : Luis Enrique a trouvé la solution !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG a dû trouver des solutions pour s'adapter. En effet le club de la capitale a souvent compté sur l'attaquant français, capable d'aligner les buts. Sous le travail de Luis Enrique, le PSG a réussi à déployer un jeu beaucoup plus centré sur le collectif et cela semble porter ses fruits. Pour Oscar Garcia, ancien coéquipier de l'entraîneur espagnol au FC Barcelone dans les années 1990, il faut attribuer ce crédit à Luis Enrique.

En débarquant au PSG en 2023, Luis Enrique a parfois été critiqué mais sa gestion du groupe depuis quelques mois lui vaut beaucoup d'éloges. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a réussi à former une belle équipe au PSG avec des joueurs prêts à relever tous les défis. De nombreux observateurs observent une sérénité et une confiance mutuelle entre joueurs et entraîneur.

« C'est grâce à Luis Enrique » En se qualifiant pour la finale de la Ligue des champions, le PSG confirme sa période incroyable depuis le début de l'année. Luis Enrique a réussi à mettre en place un effectif solide qui joue ensemble. « Il a formé une équipe, sans "super superstar", mais avec des joueurs très bons, qui jouent les uns pour les autres. Quand il faut faire une passe, ils la font. Ils jouent sans forcer. Tout le monde pense collectif avant tout, et ça, c'est grâce à lui, parce qu'il a fait un très bon travail. Quels que soient les joueurs alignés, comme Bradley Barcola ce (samedi) soir, ils se mettent au diapason » analyse d'abord Oscar Garcia d'après des propos rapportés par L'Equipe.