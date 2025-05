PSG - Luis Enrique : Le coup historique préparé depuis longtemps en secret !

Samedi 31 mai, le PSG disputera sa deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, face à l’Inter Milan. Après la victoire en Coupe de France face à Reims (3-0), Luis Enrique a dit qu’il préparait cette rencontre depuis longtemps. En effet, depuis le début de saison, cette finale était l’un des objectifs secrets du club de la capitale.

La fin de saison approche à grands pas pour le PSG . Après la victoire en finale de Coupe de France contre Reims ce samedi soir (3-0), il ne reste plus qu’un match aux Parisiens. Une rencontre d’une importance considérable, puisqu’l s’agit de la finale de la Ligue des champions face à l’ Inter Milan , le 31 mai prochain.

Luis Enrique pense à la finale de LDC depuis longtemps…

Forcément, tous les supporters du PSG ne pensent qu’à cette finale de Ligue des champions. C’est également le cas pour Luis Enrique, qui a affirmé en conférence de presse après la victoire contre Reims penser à ce match en secret depuis bien longtemps. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Non, il n’y a pas de pièges. Nous préparons ce match du 31 depuis le 14 juillet. Il est dans nos têtes depuis le début de saison. Dans la tête des joueurs, des supporters, de tous au club. On va essayer de gérer cette émotion qui nous entoure. L’excès d’émotions est dangereux. Nous aurons beaucoup d’envie et de détermination pour entrer dans l’histoire. »