Doué - Barcola : Une star va les remplacer

Samedi soir, le PSG s’est offert une seizième coupe de France en venant à bout du Stade de Reims sur le score de trois buts à zéro. Lors de cette grande finale, le duo Désiré Doué - Bradley Barcola a brillé, puisque l’ancien Lyonnais a inscrit deux buts et une passe décisive, alors que l’ex-Rennais a lui distillé deux caviars. Malheureusement, cela ne devrait pas suffire pour sortir Khvicha Kvaratskhelia du onze de départ face à l’Inter Milan.

Le PSG a fait 50% du travail. Samedi soir, le club de la capitale a parfaitement géré la première de ses deux finales en venant à bout du Stade de Reims (3-0). Les Parisiens n’ont jamais tremblé, pas du tout inquiétés par les joueurs de Samba Diawara qui se sont montrés bien timides, plus préoccupés par leur maintien. La donne sera toutefois bien différente le 31 mai prochain face à l’ Inter Milan .

Le PSG a donc très bien préparé sa finale de Ligue des champions et plusieurs joueurs se sont montrés à leur avantage. C’est notamment le cas de Bradley Barcola , qui a inscrit un doublé, tout en délivrant une passe décisive pour Achraf Hakimi . Luis Enrique a également pu compter sur un autre international français, puisque Désiré Doué a lui distillé deux caviars pour l’ancien attaquant lyonnais.

Kvaratskhelia devrait être titulaire face à l’Inter Milan

Forcément, le duo Bradley Barcola - Désiré Doué a marqué des points dans l’esprit de Luis Enrique, tant les deux Français se sont montrés complices sur le terrain. Malheureusement, cela ne devrait pas suffire pour voir les deux joueurs titulaires le 31 mai prochain face à l’Inter Milan. Selon les informations de L’Équipe, Khvicha Kvaratskhelia devrait retrouver sa place pour la finale de la Ligue des champions, lui qui était annoncé titulaire samedi soir, mais qui avait finalement dû renoncer à la finale à cause de maux de tête. Le coach du PSG apprécie tout particulièrement l’expérience et les replis défensifs de son attaquant géorgien, ce qui devrait lui garantir sa place contre les hommes de Simone Inzaghi. Reste à voir quel sera le troisième choix de l'entraîneur parisien en attaque pour accompagner vraisemblablement Ousmane Dembélé et l'ancien joueur du Napoli.