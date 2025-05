RMC - After Foot : C’est bientôt fini pour Daniel Riolo ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Personnage emblématique de L’After Foot, Daniel Riolo est à l’antenne depuis plusieurs années maintenant. Chaque soir, on peut ainsi écouter sur RMC les analyses tranchées du journaliste. Mais voilà que d’ici peu, cela pourrait bien ne plus être le cas. En effet, la fin pourrait se rapprocher pour Riolo, qui semble penser de plus en plus à la retraite.

Va-t-on encore entendre Daniel Riolo sur RMC longtemps ? Visiblement, la retraite serait un sujet auquel pense de plus en plus le journaliste. Et il ne s’en cache d’ailleurs pas. En effet, à l’occasion du podcast Sous la surface, Riolo avait savoir à ce propos : « Depuis un an, je ne vais pas dire quelques mois, c’est un truc qui me travaille un peu. Je ne suis plus tout jeune et parfois il m’arrive un peu d’être angoissé ».

« C’est peut-être normal à mon âge de me poser ce genre de questions » « Je parle beaucoup avec mon fils qui a 16 ans pour savoir un peu comment il regarde le foot, ce qu’il aime, comment ils en parlent avec ses potes, pour ne pas être largué. Je vois bien qu’il ne regarde pas le foot comme nous. Depuis quelques mois, je me pose beaucoup de questions sur ça. Je crois même que j’ai regardé mes points retraite. A un moment, tu dois y penser. (…) Le virage qu’a pris notre championnat d’être très peu visible. Je me dis toujours comment les gens font pour regarder les matchs, qu’est-ce qu’on va dire, comment on va raconter ça. L’histoire de l’émission, c’est on regardait tous le match et puis on venait après en parler. Mais là parfois je me demande s’ils l’ont vu le match, est-ce que ça les intéressent encore. Et ça me fait un peu de la peine que ce soit devenu quasi invisible. Parfois on y pense, comment on doit évoluer. C’est peut-être normal à mon âge de me poser ce genre de questions et de me dire que si un jour les gens en ont un peu marre de L’After, marre de moi… Des petites angoisses de temps en temps », avait-il ensuite ajouté.