«Le meilleur du monde» est annoncé au PSG !

Dans la presse italienne, un nom revient à l'approche de la finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, celui de Gianluigi Donnarumma. Considéré comme le meilleur portier du monde par de nombreux observateurs, le portier transalpin est annoncé comme le principal danger pour la formation de Simone Inzaghi.

Ils ne sont plus que deux à pouvoir accéder à la gloire. L’Inter, qui a l’occasion de remporter sa quatrième Ligue des champions, et le PSG, qui tentera de devenir le deuxième club français à soulever la coupe aux grandes oreilles après l'OM en 1993. Une rencontre indécise et ouverte qui fait évidemment les gros titre en Italie. Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport consacre une large partie de son édition à cette finale prévue samedi prochain.