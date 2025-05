PSG : Danger, des «problèmes» annoncés avant la finale !

Le 31 mai prochain, le PSG a rendez-vous avec l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Les Parisiens auront un coup à jouer, mais il ne faudra surtout pas sous-estimer les Italiens. La formation de Simone Inzaghi est habituée à ces matches de grande intensité et ils peuvent poser des problèmes aux coéquipiers de Marquinhos selon Jean Butez, le gardien français de Côme.

Il ne reste plus qu’un match cette saison au PSG . Après la finale de la Coupe de France , une nouvelle finale attend les Parisiens le 31 mai prochain. Les hommes de Luis Enrique affronteront l’ Inter Milan en Ligue des champions et la rencontre est particulièrement attendue dans le monde entier.

Avec l’ Inter Milan , le PSG va faire face à un gros morceau en finale. Les Italiens ont l’habitude de ce genre de grands rendez-vous et, selon Jean Butez , le gardien français de Côme , ils peuvent poser bien des problèmes aux Parisiens. « Tactiquement, c’est très fort, que ce soit sans ou avec ballon. Dans le pressing tout terrain, on voit qu’ils sont très bien préparés physiquement, ils arrivent à aller chercher des ballons hauts chez l’adversaire. C’est une équipe très complète, ils sont aussi très forts sur coup de pied arrêté, ils ont encore marqué sur corner contre nous. Ils n’ont pas forcément un joueur phare mais leur force, c’est le groupe. Ils ne sont pas en finale de Ligue des champions par hasard, ils peuvent poser beaucoup de problèmes au PSG », a déclaré le portier tricolore au Parisien.

Butez parie sur l’Inter Milan

Il est très difficile de ressortir clairement un favori de cette finale entre le PSG et l’Inter Milan, mais Jean Butez c’est quand même risqué à un petit pari. Le gardien de Côme mise sur une victoire italienne. « Je ne sais vraiment pas qui va l’emporter. Paris a des atouts très intéressants individuellement et offensivement, mais l’Inter a montré contre le Barça (7-6 sur l’ensemble des deux matchs), qu’on voyait gagnant, qu’il avait une résilience incroyable. Le PSG a eu parfois des trous dans certains matchs où Donnarumma a sauvé les meubles, ils vont devoir être attentifs à chaque instant. Cet Inter-là n’est jamais mort. On n’est pas au bout de nos surprises, mais je mettrais bien un billet sur l’Inter. »