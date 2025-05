PSG : Problème avec Ousmane Dembélé ? La sortie préoccupante…

À quelques jours de la finale de Ligue des champions, Ousmane Dembélé traverse une période de doute. L’ailier du PSG, muet en championnat depuis mars, inquiète par son irrégularité. Malgré un statut de meilleur buteur de Ligue 1, son niveau interroge. Le chroniqueur Kevin Diaz n’hésite pas à pointer sa fragilité dans les grands rendez-vous.

Alors qu’il avait démarré l’année 2025 en trombe, Ousmane Dembélé connaît une période de moins bien au pire moment pour le PSG . L’international français n’a plus marqué en championnat depuis fin mars et enchaîne des prestations qui rappellent ses années précédentes : brillantes par moments, frustrantes dans l’ensemble. Des matchs décevants alors que la finale de la Ligue des champions approche à grands pas. Bien qu’il ait terminé meilleur buteur du championnat, Ousmane Dembélé doit élever son niveau de jeu. Son état de forme actuel inquiète certains observateurs.

«Pas sûr qu’il aide plus le PSG qu’un Doué»

Kévin Diaz poursuit en soulignant que malgré ses coups d’éclat, le meilleur buteur du PSG reste un joueur inconstant.

« Après, il a marqué à Arsenal. Si le PSG gagne la Ligue des champions, on se souviendra qu’il a été le meilleur avec Hakimi, les deux Portugais au milieu, Pacho, etc. Il ne va pas forcément perdre ce côté inconstant (…) Après Dembélé, j’entends parler du Ballon d’Or, mais s’il fait une finale comme il fait ces dernières semaines, en étant maladroit, pas sûr qu’il aide plus le PSG qu’un Doué, Barcola ou un Kvara. Il n’en est pas là encore. »