Jul - OM : La révélation surprise qui enflamme Marseille !

Jul a une nouvelle fois mis le feu au Vélodrome, mais cette fois, ce n’était pas seulement pour la musique. Le rappeur marseillais a profité de son concert pour dévoiler en avant-première le prochain maillot de l’OM, fruit de son partenariat avec le club. Une révélation qui divise les supporters sur les réseaux sociaux.

D’Or et de Platine, la marque du rappeur marseillais Jul, s’est associée à l’OM pour devenir l’un des sponsors présents sur le maillot. Le coût de ce sponsoring s’élèverait à 600 000 euros par an. Un communiqué commun avait officialisé la prolongation du partenariat :

« L’Olympique de Marseille et D’or et de Platine sont fiers de poursuivre l’aventure. Le label du rappeur marseillais JuL renforce son engagement envers le club et devient partenaire premium de l’OM pour la saison 2023/2024. Ensemble, l’OM et JuL comptent sur l’une des communautés les plus fidèles et engagées de France, comme le confirment les affluences historiques à l’Orange Vélodrome et les chiffres réalisés par la Team JuL sur le dernier album. »