«Surprenant», le PSG fait halluciner une star !

Le 31 mai prochain, le PSG affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Avant cela, les Parisiens se sont débarrassés d’autres grands d’Europe, comme Liverpool en huitième de finale. Le match aller avait été remporté par les Reds malgré une large domination des joueurs de Luis Enrique, ce qui avait surpris Virgil van Dijk.

Le PSG n’est plus qu’à une victoire d’un triplé historique. Samedi prochain, le club de la capitale affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions et pourrait donc mettre la main sur un troisième trophée après la Ligue 1 et la Coupe de France.