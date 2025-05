Mercato - OM : Gros coup annoncé, c’est terminé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu, Angel Gomes a officialisé en début de semaine son départ du LOSC à la fin de son contrat en juin prochain. Un joueur qui intéresse l’OM et avec qui des discussions ont été entamées depuis plusieurs semaines. Toutefois, en Angleterre, Tottenham serait persuadé de pouvoir devancer la concurrence dans ce dossier, notamment celle de Manchester United.

Maintenant que l’avenir de Roberto De Zerbi est sécurisé et qu’il sera bien l’entraîneur de l’OM la saison prochaine, comme l’a annoncé le club ce samedi, les dirigeants marseillais vont pouvoir avancer sur le renforcement de l’effectif du technicien italien. En ce sens, Angel Gomes fait partie des joueurs pistés par l’Olympique de Marseille. Un renfort à moindre coût puisque l’international anglais (1 sélection) sera bientôt libre de tout contrat.

L’OM veut signer Angel Gomes « Après quatre saisons inoubliables à Lille, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Ce club a été plus qu'une équipe, il a été ma famille, ma maison, et un endroit qui m'a façonné sur et en dehors du terrain. [...] Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et reconnaissant pour chaque moment », a annoncé Angel Gomes lundi dernier dans un message publié sur Instagram, lui qui va donc quitter le LOSC cinq ans après son arrivée en provenance de Manchester United.