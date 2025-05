Officiel : L'OM annonce son entraîneur pour la saison prochaine

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement aux Etats-Unis pour rencontrer Frank McCourt et discuter de l'avenir, Roberto de Zerbi serait prêt à poursuivre l'aventure à l'OM la saison prochaine. Ce samedi, le club a envoyé un courrier aux membres du programme peuple bleu et blanc pour les rassurer. Selon un journaliste proche de l'équipe, l'Italien « s’inscrit dans la durée à Marseille ».

« Ces deux jours d’échanges ont permis de consolider et de réaffirmer l’unité des dirigeants autour d’une vision commune, essentielle à la pérennité du projet lancé à l’été 2024. Dans un environnement de très haut niveau, caractérisé par une compétition intense et une pression constante, il était important d’analyser avec lucidité tant les réussites que les défis qu’ont soulevés la saison, afin de continuer à s’améliorer et de maintenir un niveau d’exigence à la hauteur des ambitions du club ». peut-on lire dans ce communiqué.

Une équipe renforcée autour de Roberto de Zerbi

Ainsi, le trio composé de Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto de Zerbi restera aux manettes la saison prochaine. « Place désormais à la préparation de la saison 2025-2026, avec un engagement et un alignement total de l’ensemble des dirigeants du club, déterminés à relever les défis passionnants à venir, au premier rang desquels celui d’installer durablement le club en Ligue des Champions, saison après saison. Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des supporters, partenaires, clients, salariés du club et tous ceux qui, par leur engagement et leur soutien, ont contribué à l’atteinte de cet objectif clé. Cette qualification en Ligue des Champions est le fruit d’un véritable élan collectif. » a confié l’OM. Comme le confirme le journaliste Florent Germain, De Zerbi poursuivra l'aventure.