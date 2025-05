Mercato - OM : «J’ai des noms», plusieurs transferts annoncés en direct !

Présent en conférence de presse vendredi afin de faire un bilan de la saison, Djamal Mohamed, directeur sportif du FC Martigues, a indiqué être en discussion avec Medhi Benatia. L’OM pourrait en effet nouer un partenariat avec le club relégué en National afin d’y prêter ses jeunes joueurs et leur permettre de continuer à se développer.

« On peut être un bon support pour l’OM »

« Avec Medhi Benatia, on s’entend, on s’appelle, on veut mettre ça en place. Quoi qu’il arrive, Martigues ne peut pas rivaliser avec l’OM, ça c’est sûr et certain, mais par contre on peut être un bon support pour l’OM. On peut jouer le rôle du petit frère. On le voit bien les jeunes de Marseille qui signent professionnels et stagnent en N3 et c’est pas le but de la politique sportive de Medhi Benatia. Aujourd’hui, Medhi, il veut me prêter des joueurs, des joueurs à fort potentiel qui estiment eux-mêmes qu’ils peuvent pas jouer pour l’instant en Ligue 1 et que la N3 c’est trop bas pour eux, donc faut trouver ce juste milieu pour ces jeunes joueurs. Donc on a des discussions, des échanges, je pense qu’on va se poser », a déclaré le directeur sportif du FC Martigues.