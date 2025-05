OM - PSG : Le message surprenant d’Emmanuel Macron

Après la victoire du PSG en Coupe de France face à Reims (3-0), Emmanuel Macron a adressé un message de félicitations aux Parisiens. Une prise de parole qui a vu le président rappeler son attachement indéfectible à l’OM. Une double déclaration symbolique à quelques jours de la finale de la Ligue des champions.

Le PSG a remporté son deuxième titre de la saison ce samedi en s’imposant face à Reims en Coupe de France (3-0). Une victoire qui fait du bien aux Parisiens, quelques jours avant le match le plus important de leur histoire : la finale de la Ligue des champions face à l’ Inter Milan .

«On peut porter dans son cœur un autre club»

Sur son compte X, le président de la République a tenu à féliciter le PSG pour son sacre, tout en rappelant son attachement à l’OM :

« On peut porter dans son cœur un autre club… et applaudir ce soir ! Félicitations à Paris pour sa nouvelle victoire en Coupe de France et bravo à Reims pour son beau parcours. Le même jeu le 31 ! »