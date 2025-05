Zinedine Zidane au PSG, son pote confirme en direct !

Longtemps annoncé comme l’un des rêves du Qatar pour entraîner le PSG, Zinedine Zidane n’a finalement jamais rejoint la capitale française. Ce n’est pas la première fois que Paris échouait à recruter la légende du football français. En effet, plusieurs années auparavant, quand Zizou était encore joueur, il était question d'un transfert au PSG, ce qu’a confirmé son ami Christophe Dugarry.

« Luis Fernandez me dit qu’il est intéressé »

C’est un certain Marc Roger qui était derrière l’opération qui aurait pu voir Zinedine Zidane et Christophe Dugarry signer au PSG. Et à propos de l’échec de ce deal, l’ancien agent avait pu expliquer : « Luis (Fernandez) est l’entraîneur du PSG, et donc je parle à Luis, je parle de Zidane et Dugarry. Je lui dis que les deux quitteront les Girondins de Bordeaux en fin de saison. Je lui parle des deux joueurs, Luis me dit qu’il est intéressé. Il me dit : « j'aimerais les rencontrer ». On a fait un rendez-vous chez Luis et malheureusement ça a été ébruité. Je crois qu’à l’époque ça a un peu fâché Michel Denisot. Rai a finalement prolongé et Zidane n’a pas signé au PSG et Michel Denisot a préféré prendre (Patrice) Loko plutôt que Christophe Dugarry ».