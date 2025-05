Mercato - PSG : Coup de théâtre à 70M€ !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028 avec le Sporting, Viktor Gyökeres pourrait changer d'air cet été. Conscient que son numéro 9 intéresse les plus grosses cylindrées européennes, le club portugais serait prêt à baisser son prix. Alors que la clause libératoire de Viktor Gyökeres est fixé à 100M€, les Leões seraient disposés à négocier un transfert de 70M€.

Depuis le début de la saison, Victor Gyökeres enchaine les performances XXL sous les couleurs du Sporting. Auteur de 39 réalisations en Liga portugaise, le buteur de 26 ans ne manquerait pas de prétendants. En effet, Viktor Gyökeres a vu son nom être lié à plusieurs écuries européennes ces derniers mois, notamment au PSG et à Arsenal. Et heureusement pour les Parisiens et les Gunners, le Sporting serait prêt à faire un geste pour faciliter le transfert de son numéro 9.