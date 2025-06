PSG - Départ de Paris : Le Qatar reçoit une proposition !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Se heurtant à un mur pour racheter le Parc des Princes, le PSG se rapproche de plus en plus d'un départ de Paris afin de construire son propre stade. Il n'y aurait d'ailleurs plus que deux candidats en course : Massy et Poissy. Un dossier sur lequel a réagi Valérie Pécresse, et la présidente de la région Ile-de-France s'est dit prête à aider le PSG dans son entreprise.

Ça se précise de plus en plus pour le prochain stade du PSG. Dans l'impossibilité de racheter le Parc des Princes pour l'agrandir, le Qatar s'est lancé dans le projet de construire son propre stade pour le club de la capitale. Le PSG devrait alors quitter Paris pour poser ses valises à Massy ou bien Poissy.

« Une situation totale d’impasse entre la ville de Paris et le club » Président de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse était l'invitée de BFM ce mercredi. Il a été question du nouveau stade du PSG et dans un premier temps, elle a expliqué : « On aimerait tous que le Parc des Princes reste l’écrin du PSG. Ce que j’ai compris, c’est que nous sommes dans une situation totale d’impasse entre la ville de Paris et le club. On ne peut plus avoir une enceinte de 48.000 personnes pour accueillir le vainqueur de la Ligue des champions, ce n’est plus possible. On prive près de 30.000 spectateurs d’aller au stade à chaque grand match. Il y a des règles de fair-play financier qui font que les clubs doivent financer leurs recrutements avec leurs propres ressources. Si un club a un stade de 80.000 places qu’il remplit, il a des ressources supplémentaires. C’est placer le PSG en situation d’infériorité par rapport tous ses concurrents pour le recrutement de ses joueurs. Ce n’est pas acceptable à terme, ils ne peuvent pas le supporter ».