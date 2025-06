«Très déçu», le clan Mbappé avoue une grosse erreur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Racheté l’été dernier par Kylian Mbappé via son fonds d’investissement Coalition Capital, le Stade Malherbe de Caen a vécu une saison catastrophique conclue par une dernière place de Ligue 2 et donc une relégation en National. Nommé président au moment du rachat du club, Ziad Hammoud a reconnu plusieurs erreurs et s’est dit très déçu de certains joueurs.

Ce jeudi soir, France 3 Normandie diffusait un documentaire-enquête sur la descente aux enfers du Stade Malherbe de Caen. Septième de Ligue 1 il y a une dizaine d'années, le SM Caen est aujourd’hui relégué en National après avoir terminé la saison à la dernière place de Ligue 2. Mais pour Jean-François Fortin, la responsabilité de cet échec ne revient pas uniquement à Kylian Mbappé, devenu actionnaire majoritaire du club l’été dernier vis son fonds d’investissement Coalition Capital.

« Ce serait complètement illusoire de dire qu’on n’a pas fait d’erreur » « Pour moi, la chute a commencé bien avant l’arrivée de la famille Mbappé », estime l’ancien président du Stade Malherbe de Caen, de 1996 à 1997, puis entre 2002 et 2018. Ziad Hammoud, nommé président après le rachat du club par Kylian Mbappé, s’est également confié dans ce documentaire, reconnaissant plusieurs erreurs : « Ce serait complètement illusoire de dire qu’on n’a pas fait d’erreur. Les résultats sont là et c’est en partie, aussi, parce que certaines erreurs ont été faites. Je pense que certaines décisions auraient dû être prises plus tôt, d'autres différemment. »