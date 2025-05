Le fiasco à 20M€ de Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été 2024 aura été mouvementé pour Kylian Mbappé. En effet, à cette période, le Français a signé pour le Real Madrid, tout en bouclant un autre deal : celui pour devenir actionnaire majoritaire du SM Caen. Moyennant un chèque de 20M€, Mbappé s’est offert 80% des parts du club normand, dont il est ainsi devenu actionnaire. Une nouvelle aventure qui a toutefois viré au fiasco pour le capitaine des Bleus.

De nos jours, de plus en plus de joueurs encore en activité n’hésitent pas à investir dans des clubs et devenir ainsi des dirigeants. Une trajectoire empruntée par Kylian Mbappé. Alors que la volonté du Français de s’offrir un club était connue, son choix s’est finalement porté sur le SM Caen. C’est ainsi que l’été dernier, le joueur du Real Madrid est devenu actionnaire majoritaire du club normand. Alors que cela aura coûté 20M€ à Mbappé, l’investissement est pour le moment un véritable échec…

Caen relégué en National ! En effet, avec l’arrivée de Kylian Mbappé, on s’attendait à de grandes choses pour le SM Caen qu’on voyait déjà monter en Ligue 1 la saison prochaine. Mais voilà qu’en Ligue 2, au fil des mois, la formation normande n’a que que s’enfoncer. Dernier du championnat, le Stade Malherbe est condamné et c’est ainsi une relégation en National qui attend le club de Mbappé. Sportivement, la saison est ratée et voilà que d’un point de vue économique, c’est également un échec.