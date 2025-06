Ballon d’or - Dembélé : La trahison de Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La « bromance » entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne faiblit pas malgré les années qui passent. Cependant, en septembre prochain se déroulera la traditionnelle cérémonie du Ballon d’or et les deux frères peuvent encore le remporter. C’est du moins l’avis de Mbappé qui compte sur la Coupe du monde des clubs pour inverser la tendance et le chiper à Dembélé.

« Je vote pour (Ousmane) Dembélé. Cela évolue très vite. Le Ballon d’or, c’est en septembre, et il se passera beaucoup de choses d’ici là ». Pendant la trêve internationale et plus précisément entre la demi-finale perdue contre l’Espagne (4-5) et la petite finale remportée face à l’Allemagne (2-0) de ce Final Four de Ligue des nations, Kylian Mbappé affirmait à la presse qu’il voterait en faveur d’Ousmane Dembélé s’il le pouvait pour le Ballon d’or 2025.

Ousmane Dembélé, favori du Ballon d’or ? Son coéquipier en équipe de France et ami de longue date a remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé avec le PSG cette saison : le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Le tout en finissant meilleur buteur de la saison du PSG et pichichi de Ligue 1 avec Mason Greenwood et leurs 21 buts chacun. Élu meilleur joueur de la campagne de Ligue des champions et figurant dans l’équipe type, Dembélé semble tout indiquer pour devenir le sixième joueur français à soulever le Ballon d’or.