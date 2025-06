Kylian Mbappé : Un grand changement est annoncé !

Malgré une saison globalement décevante pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a signé des débuts très convaincants sur le plan individuel. Laurent Blanc s’est exprimé dans Le Parisien sur le changement de poste opéré par l’international français, qui semble désormais s’épanouir dans un nouveau rôle au sein de l’attaque madrilène.

« Bonne. Elle aurait pu être meilleure, certainement. Malheureusement pour lui, il est tombé à un moment où le Real n’était plus dominant en Europe. Depuis cinq ou six ans, le club répondait toujours présent en C1. Là, c’était un peu la fin d’un cycle. Kroos est parti en 2024, Modric maintenant. »

Ancien coach du PSG et de l’équipe de France , Laurent Blanc s’est confié au Parisien sur la saison de Kylian Mbappé :

«Il découvre aussi un nouveau poste»

Laurent Blanc poursuit en expliquant que Kylian Mbappé a subi un grand changement de poste au Real Madrid :

« Malgré tout ça, malgré le temps d’adaptation, il a marqué, et encore marqué. Il découvre aussi un nouveau poste. Avec son talent, je ne me fais aucun souci. Après, il a mis la barre tellement haut que tout le monde s’attend à ce qu’il marque cinq buts par match et soit à 100 % pendant 90 minutes. »