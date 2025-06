Mbappé - Mercato : Une folie est annoncée !

Amadou Diawara

PFC : D'Ornano, Labonne, Gomes, Etuin et Diakité ont signé Après une première saison catastrophique à la tête du SM Caen, Kylian Mbappé a décidé de lancer une énorme révolution. Alors que son club est descendu en National, le numéro 9 du Real Madrid va changer d'entraineur à l'intersaison. En effet, Michel Der Zakarian - sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 - sera remplacé par Maxime D'Ornano cet été. Pour permettre à son nouveau coach de remplir ses objectifs, et notamment de faire remonter le SMC en Ligue 2, Kylian Mbappé a déjà recruté quatre joueurs : Ronny Labonne, Vinicius Gomes, Maxime Etuin et Adama Diakité. Et à en croire Ziad Hammoud - le président du club normand - d'autres arrivées seraient déjà programmées.