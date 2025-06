«C’est fort» : Le gros coup de l’OM sur le mercato !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le mercato estival vient à peine d’ouvrir ses portes, mais l’OM a déjà enregistré les arrivées de deux nouvelles recrues, Angel Gomes et CJ Egan-Riley, officialisées la semaine dernière. Romain Alessandrini s’est félicité de voir des joueurs être recrutés aussi rapidement, ce qui facilite leur intégration, et estime que l’ancien du LOSC va faire du bien à l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi.

« C’est toujours bien de recruter des joueurs dès le début du mercato, en plus sans indemnités de transfert »

« J’ai suivi. C’est toujours bien de recruter des joueurs dès le début du mercato, en plus sans indemnités de transfert », estime Romain Alessandrini, dans un entretien accordé à La Provence. « J’imagine que le coach a donné sa liste. Plus on se rapproche de la fin du marché, plus c’est difficile de trouver de bons joueurs. Ils pourront participer à la pré-saison, ils auront 6-7 semaines pour se fondre dans le groupe, c’est mieux que d’arriver quand le championnat a déjà commencé. C’est important pour la continuité. »