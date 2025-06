Mercato - OM : L’annonce qui va régaler De Zerbi !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir fait le choix de quitter le LOSC, où il était en fin de contrat, Angel Gomes a décidé de rester en France pour s’engager en faveur de l’OM, qui a officialisé un accord de principe mercredi dernier. L’international anglais s’est confié à propos de son positionnement, estimant pouvoir jouer à tous les postes au milieu de terrain, voire même sur un côté, ce qui devrait ravir Roberto De Zerbi, qui aime que ses joueurs soient polyvalents.

« Je me sens capable de jouer n'importe où sur le terrain »

Angel Gomes évoluera donc désormais sous les ordres de Roberto De Zerbi et s’est justement confié à propos de son positionnement dans cet entretien : « C'est difficile parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai dû expliquer depuis que je suis jeune - j'ai dû m'appuyer sur différentes forces. Quand on me pose la question, je dis que je suis un milieu de terrain, parce que je peux jouer comme 6, 8 ou 10. Quand j'étais au Portugal, je jouais à gauche, en faux neuf ou à droite. Je me sens capable de jouer n'importe où sur le terrain. »