Une star du PSG avec Mbappé ? La réponse cash à la télévision !

Il y a maintenant un peu plus d’un an jour pour jour, Kylian Mbappé annonçait sur ses réseaux sociaux son départ du PSG pour le Real Madrid. Le club merengue a vu le Paris Saint-Germain lui succéder en Ligue des champions et en pincerait pour un de ses joueurs : Willian Pacho. L’international équatorien a dit stop.

Le Paris Saint-Germain a fait fort l’été dernier. En omettant Matvey Safonov qui a été recruté pour occuper le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma, Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho ont tous joué un rôle déterminant dans les divers succès du Paris Saint-Germain cette saison.

«C’est normal qu’ils veulent tous nos joueurs» Le défenseur équatorien de 23 ans a déposé ses valises dans la capitale après un transfert convenu avec l’Eintracht Francfort pour 40M€. Roc de la défense parisienne aux côtés de Marquinhos, Willian Pacho est déjà incontournable au PSG. De quoi donner des idées aux dirigeants du Real Madrid qui souhaitent continuer le remodelage de l’effectif après le recrutement de Dean Huijsen selon certains bruits de couloir. Luis Enrique a cependant coupé court aux rumeurs à Dsports. « C’est normal qu’ils veulent tous nos joueurs, mais c’est difficile de recruter des joueurs qui jouent au PSG (sourires) ».