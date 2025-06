PSG : Surprise, Dembélé a un rendez-vous à l'étranger !

En lice pour la Coupe du Monde des Clubs, le PSG de Luis Enrique a remporté son premier match face à l'Atlético de Madrid. Avant la deuxième journée de la phase de groupes, Ousmane Dembélé et certains de ses coéquipiers vont rencontrer des partenaires et des fan-clubs américains à la PSG House de Los Angeles.

Victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche lors de la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l' Espagne , Ousmane Dembélé était forfait pour PSG-Atlético. Malgré tout, le numéro 10 de Luis Enrique a fait le voyage jusqu'à Los Angeles avec l'ensemble du groupe parisien. Absent pour la deuxième journée de la Coupe du Monde des clubs face à Botafogo (vendredi à 3 heures du matin), Ousmane Dembélé aurait eu un rendez-vous important ce lundi après-midi en Californie .

Dembélé a rencontré des supporters à la PSG House

Selon les informations de L'Equipe, Ousmane Dembélé et certains de ses coéquipiers étaient attendus à la PSG House de Los Angeles pour rencontrer à la fois des partenaires et des fan-clubs américains. Dans la foulée, ils auraient été photographié et filmé dans des lieux iconiques de la ville.