Un Ballon d’Or au PSG : La surprise qui va choquer tout le monde ?

La course au Ballon d'Or promet d'être palpitante cette année, avec notamment Ousmane Dembélé placé parmi les favoris grâce à sa saison exceptionnelle sous le maillot du PSG. Mais la surprise pourrait venir de Vitinha, son coéquipier dans la capitale, dont les performances éblouissantes en club et en sélection le placent en sérieux outsider. Le milieu de 25 ans peut-il y croire ?

La cérémonie du Ballon d’Or n’a lieu que dans trois mois, mais les débats sont déjà nombreux concernant le joueur qui soulèvera la plus prestigieuse des prestations individuelles le 22 septembre prochain au théâtre du Châtelet, à Paris. Grâce à sa saison XXL (33 buts et 15 passes décisives en 49 matchs) qui a justement pris une autre tournure dès le mois de janvier, et à la victoire du PSG en Ligue des champions, Ousmane Dembélé apparaît comme l’un des grands favoris. Face à lui, Lamine Yamal (FC Barcelone), qui ne cesse d’étonner alors qu’il fêtera ses 18 ans en juillet. Mais un autre candidat pourrait faire de l’ombre à Ousmane Dembélé.

Dembélé devancé par Vitinha ? Un joueur que l’international français connaît très bien puisqu’il s’agit de Vitinha, autre élément essentiel de l’équipe dirigée par Luis Enrique. Ce dimanche, en ouverture de la Coupe du monde des clubs, l’international portugais disputait son 53e match de la saison avec le PSG et a encore une fois été la plaque tournante du jeu parisien. « Tous sont arrivés à des niveaux stratosphériques, mais Vitinha, c’est extraordinaire son niveau », s’enflammait le journaliste Daniel Riolo sur RMC après la rencontre.