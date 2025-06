PSG : Dembélé remplacé, c’est validé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victime d’une lésion à la cuisse gauche avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé va manquer les prochains matchs du PSG en Coupe du monde des Clubs. Cela n’a pas empêcher les Parisiens de survoler l’Atlético de Madrid ce dimanche (4-0). Pour Pablo Correa, Gonçalo Ramos est une très bonne option à la pointe de l’attaque en l’absence du numéro 10.

« Moi, je le trouve intéressant »

« Moi, je le trouve intéressant. Il n’a pas un statut facile dans ce groupe. C’est un garçon qui a marqué 18 buts avec un temps de jeu très faible. En première mi-temps, il a su trouver des espaces et s’extirper de l’axe gauche où la défense de l’Atlético était plutôt cohérente (…) Au final, aucun des attaquants parisiens n’a marqué. Les deux premiers buts viennent de phases de transition très rapides, comme sait faire Paris en harcelant ou en se projetant vite. Pour réussir cela, il faut que tout le monde travaille. Sur le but de Vitinha, Ramos fait une course très intéressante pour permettre à Vitinha de rentrer dans la cuisine, comme on dit (expression pour désigner l’entrée de la surface) », a analysé Pablo Correa auprès du Parisien à propos du Portugais.