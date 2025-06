PSG : Le pacte secret révélé au grand jour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique semble avoir trouvé le moyen de concerner chaque joueur de son effectif et d’insuffler cette mentalité à ses hommes. Au point que le groupe parisien est allé jusqu’à faire un pacte pour mettre les attaquants en manque de confiance et de temps de jeu en valeur dès que possible. Vitinha raconte.

Au Paris Saint-Germain, l’équipe tourne très bien. Deux semaines après avoir soulevé la Ligue des champions à Munich avec brio sur le score de 5 buts à 0 face à l’Inter, les hommes de Luis Enrique ont signé l’entame parfaite à Pasadena dimanche en Coupe du monde des clubs contre l’Atletico de Madrid (4-0). Vitinha alimente la locomotive parisienne de par son activité au milieu de terrain, et fait en sorte que tout le groupe tire dans le même sens.

«On a un accord avec les autres joueurs» Alors qu’il aurait pu prendre le penalty et s’offrir un doublé face aux hommes de Diego Simeone, Vitinha a fait un geste envers un attaquant en quête de confiance et de statistiques. C’est en effet le discours tenu par l’international portugais au micro du diffuseur après la rencontre. « On a un accord avec les autres joueurs. Moi je suis pas attaquant, j’ai pas besoin de buts comme un attaquant ».