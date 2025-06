PSG : Un scandale déclenché à l’étranger ?

Ce dimanche soir, le PSG s’est largement imposé face à l’Atlético de Madrid pour son premier match de la Coupe du monde des Clubs (4-0). Totalement dominés par les Parisiens, les Colchoneros se sont néanmoins plaints de l’arbitrage à l’issue de la rencontre, avec notamment l’entraîneur Diego Simeone, et le capitaine Koke.

« J’en ai assez de parler des arbitres »

Totalement dominés, les Colchoneros ont néanmoins eu l’opportunité de réduire le score avec un but de Julian Alvarez lors du second acte. Cependant, ce dernier a été refusé en raison d’une faute sur Désiré Doué plus tôt dans l’action. Alors qu’un penalty a été accordé au PSG en fin de match, et que Clément Lenglet a été expulsé, plusieurs membres de l’Atlético de Madrid n’ont pas hésité à pester contre l’arbitrage. « Après 14 ans, j’en ai assez de parler des arbitres. Ça suffit, j’en ai marre. J’en ai assez de parler de sujets répétitifs. Sinon, on a toujours l’air d’être des victimes et je ne me sens victime de rien. On a joué contre un adversaire formidable, meilleur que nous. Mais les détails sont évidents », a notamment confié Diego Simeone en conférence de presse d'après-match.