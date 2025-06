Puni par le PSG, il balance !

Le PSG a parfaitement réussi son entrée en lice dans cette Coupe du monde des clubs. La formation parisienne s’est largement imposée contre l’Atlético de Madrid ce dimanche (4-0). Koke s’est d’ailleurs livré après la partie, et a avoué que les Colchoneros étaient totalement impuissants face aux hommes de Luis Enrique.

«C’est probablement l’équipe la plus en forme du monde»

Koke a d’ailleurs avoué que les Colchoneros ont été impuissants face au PSG. « Le PSG nous a dominés. Ils ont un niveau élevé et ils ont tout étudié. C’est pour ça qu’ils sont champions d’Europe. C’est probablement l’équipe la plus en forme du monde. Ils vous punissent à la moindre occasion et ils ont gagné 4-0, donc on ne peut pas trop se plaindre avec ce score... » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Le Parisien.