Algérie - France : Riolo annonce une «énorme polémique»

Pour plusieurs joueurs franco-algériens, il est difficile de trancher entre leur pays de naissance et leur pays d’origine. Le cas de Nabil Fekir illustre la complexité de ce choix. Né à Lyon, il avait privilégié l’équipe de France, ce que son père a eu du mal à accepter. Sur le plateau de RMC, le journaliste Daniel Riolo s’est souvenu de cette « polémique ».

La sortie d’Islam Slimani a provoqué une vague de commentaires. Invité du podcast Kampo, l’international algérien a eu des mots forts sur la situation de certains binationaux : « J’ai toujours eu un raisonnement clair. Tu as choisi d’être Algérien ? D’être Anglais ? D’être Français ? Non. On ne choisit pas l’Algérie. Si tu es né en France, que tu as vécu en France, que tu as fait ta carrière en France, alors joue pour la France. Pourquoi joues-tu pour l’Algérie ? » a-t-il déclaré. Certains joueurs nés en France mais très attachés à leur pays d’origine ont pourtant opté pour les Fennecs. C’est le cas d’Amine Gouiri. D’autres, comme Nabil Fekir, ont choisi la France. Pourtant, la décision du Lyonnais avait été très mal accueillie en Algérie.