«Quand on te braque...», Paul Pogba se lâche enfin !

Dans un entretien accordé à l’émission Sept à huit et diffusé ce dimanche sur TF1, Paul Pogba s’est livré en abordant toutes les étapes difficiles de ces dernières années. C’est notamment le cas du braquage dont il a été victime, orchestré par certains de ses proches, dont son frère Mathias Pogba.

« J’en ai parlé à personne pour protéger ma famille »

L’international français a en effet été victime d’une tentative d’extorsion en mars 2022 dans un appartement de la banlieue parisienne, où se trouvaient plusieurs de ses proches. « Ce sont des choses qui sont tristes parce que ce sont des personnes que tu connais, qui sont proches. Et ça te blesse. Dans le quartier, on grandit ensemble et on ne s’imagine pas ça. J’en ai parlé à personne pour protéger ma famille » a expliqué Paul Pogba, dans un entretien exclusif diffusé sur TF1.