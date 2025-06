Ronaldo - Messi : C’est terminé, l’annonce en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de nombreuses années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont largement dominé le monde du football, et ils sont d’ailleurs toujours titulaires avec leur sélection respective en vue de la prochaine Coupe du monde. De quoi agacer Christophe Dugarry qui réclame leur départ afin de découvrir de nouveaux joueurs.

A respectivement 38 et 40 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent d'être des éléments incontournables de leur sélection. Une situation que Christophe Dugarry peine à comprendre et il ne manque pas l'opportunité de réclamer du changement.

Dugarry n'en peut plus de Ronaldo et Messi « Sincèrement, pour parler en totale franchise, j’en ai un peu ras le bol. Moi, Ronaldo, Messi… J’ai envie de voir d’autres joueurs. Ils m’ont régalé… Je ne veux pas faire le mec qui… Mais non, ça ne me fait rien de les voir encore là à cet âge-là. Je trouve ça très bien pour l’exemple. Ce sont de grands professionnels, des exemples pour les jeunes… Après, je peux te faire de la langue de bois, mais moi, Christophe Dugarry, 53 ans, avec ce que j’ai vu du foot, voir encore Ronaldo et Messi, sincèrement… J’ai envie de voir d’autres jeunes, j’ai envie de voir des jeunes éclater, j’ai envie de voir des équipes, j’ai envie de voir le Portugal bien jouer au football… », lâche le champion du monde 1998 au micro de RMC, avant de poursuivre.