Mercato - OM : Le boss du PSG l’appelle, il signe !

À la recherche d’un numéro 10 pour accompagner le projet de Roberto De Zerbi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Angel Gomes, libre de tout contrat. Ancien milieu offensif de Lille, l’international anglais a été recommandé dès ses débuts professionnels… par Luis Campos, aujourd’hui directeur sportif du PSG. Une anecdote révélée par son ancien coach.

Après une saison passée à jouer en 3-4-2-1, Roberto De Zerbi a évoqué vouloir commencer l’exercice en 4-2-3-1 et l’OM devait, en ce sens, recruter un numéro 10. C’est chose faite puisque Roberto De Zerbi a vu arriver dans son effectif Angel Gomes , ancien milieu offensif lillois. Arrivé libre de tout contrat, l’international anglais a été la première recrue olympienne officialisée sur le compte Instagram de l’OM .

« Angel et moi avons une histoire particulière, si je puis dire, parce qu'à ce moment-là, Luis Campos était le directeur sportif de Boavista et il a évoqué la possibilité d'avoir Angel dans notre équipe. Pour moi, c'était une opportunité incroyable parce que je l'aime beaucoup en tant que joueur. Campos m'a dit que je devais lui parler. Je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui de notre jeu, de ce que nous attendions de lui. »

«Il est arrivé très jeune»

Le technicien portugais révèle également que la nouvelle recrue de l’OM s’avère être quelqu’un de curieux et d’attentif :

« Il a écouté, posé beaucoup de questions sur le jeu, sur son poste, et il a accepté de travailler avec nous juste pour notre discussion. Je lui ai dit que la chose la plus importante était qu'il soit heureux. Il a aussi répété que c'était la chose la plus importante pour lui à ce moment-là. Il est arrivé très jeune. »