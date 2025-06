OM : Greenwood quitte Marseille, le grand changement

S’il a terminé co-meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison avec Ousmane Dembélé, Mason Greenwood n’a pas vraiment faut l’unanimité à l’Olympique de Marseille. L’ancien prodige anglais tombé en disgrâce a en effet souvent été pointé du doigt, surtout pour son attitude sur le terrain.

On peut dire que le pari est réussi. Au fond du trou à cause de ses déboires avec la justice anglaise, Mason Greenwood a réussi à se relancer à Getafe. Mais c’est vraiment à l’OM qu’il semble avoir retrouvé des couleurs, puisqu’il est tout simplement l’élément le plus décisif de l’équipe de Roberto De Zerbi.