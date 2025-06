Transfert de Greenwood : L'OM lâche une réponse cash !

Tandis que Luis Henrique a d'ores et déjà été vendu à l'Inter Milan, il faut s'attendre à d'autres départs à l'OM d'ici la fin du mercato estival. Qui retrouvera-t-on alors sur cette liste des partants ? Des questions ont dernièrement pu se poser concernant l'avenir de Mason Greenwood. Mais voilà que concernant l'avenir de l'Anglais, l'OM aurait lâché une réponse cash.

Il y a un an, l'OM déboursait 30M€ pour s'offrir les services de Mason Greenwood . Malgré la polémique autour de l'Anglais, le club phocéen n'a pas hésité à le recruter et d'un point de vue sportif, ça a été payant. En effet, la saison de l'Olympien est une réussite, ayant ainsi largement contribué à la qualification en Ligue des Champions. Malgré cela, il y aurait eu certains doutes à l 'OM concernant Greenwood . Au point de remettre en question son avenir ? Certaines rumeurs sont apparues, mais aujourd'hui, à en croire les informations de La Provence, tout serait très clair.

Partira ? Ne partira pas ? L'avenir de Mason Greenwood s'écrirait bel et bien du côté de l' OM . Avec un contrat allant jusqu'en 2029 avec le club phocéen, l'Anglais ne devrait pas partir de sitôt. En effet, le quotidien régional fait aujourd'hui savoir que le cas Greenwood serait acté et il n'est pas question qu'il s'en aille dans les semaines à venir. La position de l' OM serait ainsi ferme et définitive : il est intransférable.

Une relation particulière avec De Zerbi !

A l'OM, on veut faire de Mason Greenwood un joueur central de l'équipe de Roberto De Zerbi pour la saison à venir. D'ailleurs, entre l'entraîneur italien et l'Anglais, la relation serait quelque peu particulière. En effet, De Zerbi avait récemment fait savoir : « Je parle beaucoup à mes joueurs ? S'ils se confient, oui. Ensuite, cela dépend de leur caractère. Avec Mason Greenwood, par exemple, je crois ne lui avoir parlé que deux fois cette saison. Il s'est confié et m'a fait comprendre que derrière ce masque se cache une personne très sensible, et j'ai compris que pour le manager, je devais parler à son père, une personne exceptionnelle. Si quelqu'un ne me laisse pas d'ouverture, je ne le force pas à parler ».